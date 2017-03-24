如何知道月經異常 醫師教妳這樣看

我要評比

國軍花蓮總醫院婦產科醫師田朝陽今天表示，女性月經相關問題約占婦科疾病10至15%，部分惡性疾病的早期症狀更是由月經不正常表現，一旦發現月經不正常，盡快到醫院檢查。

田朝陽說，月經不正常分為量少、量多、週期不正常及痛經。月經量多的定義是一次月經量超過80ccc。要如何計算？簡單方法就是當經量只涵蓋衛生棉中央地帶算1分，超過1/4算5分、若整片都浸潤算20分。

舉例來說，如果這次經期只用了5片衛生棉，但5片都全部浸潤，分數是5X20=100。另外一個人換得比較頻繁，共換30片，但是每片都只有中間有經血，分數是30X1，就沒有超過80cc。

田朝陽指出，有無血塊也是一項分數，大於10元硬幣的血塊算5分，小於10元硬幣的血塊算1分，再加進去，若超過100分就是經血量過多，小於20就是過少，二者情形都建議就醫檢查。

田朝陽說，當月經週期小於21天就是次數過多，月經週期大於36天、但小於6個月就是次數過少；單次月經超過7天為月經時間過長。

常見影響月經的原因有可分為：一、月經量少：子宮曾經受過傷或開過刀造成內膜沾黏及荷爾蒙分泌異常等。二、月經量多：子宮肌瘤、子宮肌腺瘤、子宮內膜瘜肉或內膜增生等。三、週期不正常：子宮內膜病變、卵巢病變、內分泌失調、壓力過大。四、經痛：子宮肌瘤、子宮腺瘤、子宮內膜異位等。

田朝陽表示，20歲以前，賀爾蒙還沒穩定，月經忽長忽短是很常見的，或是處於環境的變化，作息、壓力的調整時，偶爾也會月經不正常。

但是30歲以上的女性，經常發生上述的情形，就建議要做子宮內膜的切片來排除異常的增生甚至是惡性的可能。

田朝陽說，遇過最年輕的個案是29歲不正常出血，經內膜切片檢查後，證實為子宮內膜癌，所以千萬不可以小看。1060324

(中央社)