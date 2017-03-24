少女網戀偷嘗禁果還挨揍 母怒提告

少女情竇初開、戀上網友，兩人偷嚐禁果遭母親發現後，竟然乾脆私奔，在南部同居期間又多次發生性關係，後來兩人因口角衝突，少女慘遭男友毆打，少女母親憤而提告，男網友吃上妨害性自主與傷害罪官司，遭彰化地院判處應執行10個月有期徒刑。

2014年7月，年僅15歲的少女，暑假期間透過臉書社群網站，結識在彰化鹿港資源回收場工作的27歲邱男，情竇初開的少女與邱男談起網戀，見面後雙方情不自禁偷嚐禁果，少女母親發現後報警，邱男在7月30日被警方逮捕移送，遭依妨害性自主罪名判刑6月，緩刑3年。

誰知邱男仍執意繼續與小女友連絡，同年8月9日，又傳line給少女，少女自行搭計程車來找邱男，兩人又回到邱男租屋處發生關係，接著兩人一起南下，至邱男朋友家借住，再次發生性行為。

兩人在南部同居多日，卻因故發生口角，邱男一時氣憤，當街毆打小女友，導致少女左嘴角、背部和四肢多處瘀青，兩人搭乘火車時，不甘挨揍的少女趁邱男睡著時先行下車，準備自己搭計程車回住處。

計程車司機發現少女未成年，身上有傷且形跡有異，直覺不對勁，因此直接把車子開到派出所報案，警方發現是通報的失蹤人口，因此聯繫少女母親，母女前往醫院驗傷後提告。

審理法官認為，邱男與未成年少女發生性行為，遭警查獲後仍未思警惕，又繼續對身心發展尚未成熟的少女性交2次，且還任意傷害其身體，實不可取，且犯後並未與被告達成和解，因此依妨害性自主，對14歲以上未滿16歲女子性交2罪，各處以7個月有期徒刑，合併應執行10個月；另外傷害罪部分，處拘役40天，可易科罰金。

(中時)