愛表狂人潘瑋柏 談「這個」求緣分

潘瑋柏首度參加瑞士巴塞爾珠寶鐘表展，讓身為愛表狂人的他很興奮。（華納音樂提供）

潘瑋柏首度參加瑞士巴塞爾珠寶鐘表展，讓身為愛表狂人的他很興奮。（華納音樂提供）

潘瑋柏首度參加瑞士巴塞爾珠寶鐘表展，共看了百達翡麗、MIDO與施華洛世奇三個品牌。（華納音樂提供）

潘瑋柏一身黑西裝現身巴塞爾表展，展現愛表狂人本色。（華納音樂提供）

之前手戴約5800多萬元Richard Mille RM056腕表、被封愛表狂人的潘瑋柏終於圓夢，今年首度朝聖世界最大表展瑞士巴塞爾珠寶鐘表展，讓他猶如小朋友般圓夢，他此次一共參觀MIDO、百達翡麗與施華洛世奇三牌，自招，25歲開始收藏腕表，保值是他收表的最高依據，而至今也已入手25只名表，不過他笑說，近年入手腕表更加講究緣分，還稱相較於名車，名表更吸引他注意。

(中時)