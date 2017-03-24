搶食大餅 微軟將推大陸訂製版Win10系統

微軟將推出為大陸訂製的Windows10系統，圖為現任微軟執行長納德拉。（圖/美聯社）

知名的科技龍頭微軟（Microsoft）宣布，將透過在大陸的合資公司，設計符合「安全可控」的訂製版Windows 10系統，期待能獲得大陸官方的審核認可，並成功打入年度政府採購清單之中。在美國爆發多起駭客與漏洞事件後，大陸政府要求，未來進入採購的科技產品，都必須要符合政府標準。為搶食這塊大餅，讓不少外資企業紛紛開始「本土化」。

據大陸網易新聞報導，美商科技龍頭微軟日前宣布，將透過在大陸轉投資的公司，推出專屬大陸市場的訂製版本Windows 10系統，並期望該產品能通過審查，並進入官方年度採購清單之內。微軟中國的發言人表示，「所謂訂製版，旨在為中國政府機構和相關的國企、央企用戶，提供安全可靠的微軟作業系統。它並沒有改變既有Windows的功能與結構，只是在整體的安全與管理層面有所強化。」

微軟去年在大陸政府採購清單受挫。（圖/中新社）

繼美國先前傳出多起駭客與洩密案後，外資科技廠面對日趨嚴格的大陸官方標準，為了搶食鉅額的政府採購大餅，也開始逐步進行「本土化」的作業。去年9月，微軟與中國電子科技集團（簡稱中國電科）宣佈成立合資公司，新公司名為神州網信技術有限公司。結合雙方在技術和管理上的長才，專責處理並拓展大陸市場業務。同樣合組公司的不只微軟，2015年大陸紫光與美國惠普，也透過併購方式，寄望分食中國龐大的商機。

中國網路空間戰略研究所長秦安在接受媒體專訪時表示，「微軟推出訂製系統，不僅符合大陸《網路安全法》規定，也符合微軟的公司核心價值，是一件雙贏的好事。」他認為，訂製版的Windows10應有3塊修正：更新漏洞、取消遠端控管和嚴禁數據流「跨境」傳輸，簡單來說，這款應該是不允許第三方入侵、也不讓系統數據流出海外的「特製版本」。

(中時電子報)