男子潑汽油自焚 母姊營救也被燒傷

（16：58更新）苗栗縣頭份市年約30歲的張姓男子，24日在八德一路住處自己全身潑滿約2公升汽油後點火自焚，消防局通報頭份、竹南人車前往搶救，將張男急送當地為恭醫院急救，張全身約81％面積3至4度燒傷，目前尚未脫險，其母親雙手燒燙傷，其姊左小腿及右手燒燙傷，皆已送至為恭醫院就醫。張男自焚原因尚待釐清。

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(中時)