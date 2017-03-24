中一中美術節 師長變裝走秀展創意
為期3天的台中一中美術節活動24日進入高潮，以「方程式」為主題，由學生自由發想、創意設計出造型服飾，師長們則變裝上台走秀，有人用撲克牌拚疊出翅膀與披風、有人則以瓦楞紙製作出宛如大法師的披肩，展現各種巧思，現場氣氛熱絡。
頭頂著用大小方形砌成的皇冠、身穿同樣以方塊點綴的披風，手上則持著權杖，台中一中校長陳木柱走上台，引發現場學生熱烈討論，此外，還有師長們穿上以黑白設計的方格短格、宛如小公主般的裝扮等，每套服飾皆是學生創意的展現。
學生陳品玲、楊智凱設計的「一名金人」，就是用瓦楞紙串聯成大披風，楊志凱表示，總共折出180個方塊、再以線串聯成披風，色彩則以對比的金、紫色為底。另外，學生蕭毅、洪安旭則以8副撲克牌拚疊成一整套服飾，其中一對翅膀最引人注目，他們說，撲克牌上的數字也能展現時尚表徵，透過翅膀盼呈現出美術節「夢想向上衝」的意涵。
中一中指出，今年美術節以「方程式」概念為主軸，盼表達出「世界就是由小小的方塊組成」的概念，每個人都是個體，彼此激盪可展現無限可能，學生們並快閃演出舞蹈，展現青春活力。
(中時)
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