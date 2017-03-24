AKB48舊將川崎希認不孕 混血尪被爆車震粉絲

日女星川崎希日前自爆不孕，近日則被爆老公亞歷山大和粉絲搞車震。（圖／取材自Instagram）

日女團AKB前成員川崎希2009年由AKB48畢業，並推出服飾品牌身家暴漲，2013年與混血男星亞歷山大(Alexander)步入禮堂，小倆口結婚至今曾因男方把妹，鬧出離婚風波，而川崎希婚後也曾坦承不孕，並積極接受治療，不過亞歷山大近日卻被拍到在婚紀念日前夕，和粉絲搞車震。

川崎希與亞歷山大婚後不時放閃，不過小倆口曾因男方愛把妹，婚姻一度亮紅燈，而近日亞歷山大被《Friday》雜誌直擊，他開名車親自接送，在結婚紀念日前夕與長髮女粉絲玩車震，亞歷山大在車內還以大毛巾遮掩，隨後駕駛座微微震動，15分鐘後亞歷山大才開車離開，送長髮女下車後，自己再到健身房。

川崎希去年曾透露不孕，並積極接受治療，據悉，她得知丈夫疑似對她不忠，爆氣轟亞歷山大是「變態笨蛋出軌男」，而亞歷山大則在部落格發文否認照片中的男主角是他。

(中時電子報)