AKB48舊將川崎希認不孕 混血尪被爆車震粉絲
日女團AKB前成員川崎希2009年由AKB48畢業，並推出服飾品牌身家暴漲，2013年與混血男星亞歷山大(Alexander)步入禮堂，小倆口結婚至今曾因男方把妹，鬧出離婚風波，而川崎希婚後也曾坦承不孕，並積極接受治療，不過亞歷山大近日卻被拍到在婚紀念日前夕，和粉絲搞車震。
川崎希與亞歷山大婚後不時放閃，不過小倆口曾因男方愛把妹，婚姻一度亮紅燈，而近日亞歷山大被《Friday》雜誌直擊，他開名車親自接送，在結婚紀念日前夕與長髮女粉絲玩車震，亞歷山大在車內還以大毛巾遮掩，隨後駕駛座微微震動，15分鐘後亞歷山大才開車離開，送長髮女下車後，自己再到健身房。
川崎希去年曾透露不孕，並積極接受治療，據悉，她得知丈夫疑似對她不忠，爆氣轟亞歷山大是「變態笨蛋出軌男」，而亞歷山大則在部落格發文否認照片中的男主角是他。
(中時電子報)
關鍵字：川崎希
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。