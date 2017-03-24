少年染毒被捕 與女友難分難捨

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吳姓少年（右二）被捕，與女友難分難捨。（許素惠翻攝）

吳姓少年染毒遭通緝卻渾然不知，行經元長街上要和女友約會，員警見他形跡可疑，經查赫然發現是輟學的毒品通緝犯，在父親陪同下完成警訊後，依毒品罪嫌移送少年法院前，和女友難分難捨，當眾相擁合影告別。

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(中時)