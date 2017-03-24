扁舟如何從台灣到沖繩 3萬年前謎待解

我要評比

日本祖先來自台灣？3萬年前一葉扁舟如何跨越黑潮？台灣和日本考古界將攜手揭開這2個謎，仿古人造竹船橫渡黑潮。中央社記者盧太城台東攝 106年3月24日

日本祖先來自台灣？3萬年前一葉扁舟如何跨越黑潮？台灣和日本考古界將攜手揭開這2個謎，仿古人造竹船橫渡黑潮。

日本考古學界發現3萬年前沖繩列島上的舊石器時代人類和文化，與台灣台東八仙洞出土的舊石器時代存有密切關係，推測沖繩列島祖先極有可能自台灣。

日本國立科學博物館海部陽介教授和國立台灣史前博物館，以及台東林管處、阿美族人將合作找出證據。

史前館代理館長林志興說，日本考古學界發現史前舊石器時代人類進入日本列島途徑有三，分別為約3萬8000年前從朝鮮半島自九州登陸；約2萬5000年前從歐亞大陸北部經庫頁島跨津輕海峽，以及約3萬年前跨黑潮從台灣到沖繩島。

林志興表示，為證實3萬年前史前人類跨越黑潮，進行台灣沖繩間航海活動，日本國立科學博物館特別找上史前館合作，鎖定2019年完成跨海行動。

海部陽介已完成部分航線試驗，去年7月間以模擬史前的「草船」從「與那國島」出發，航向距離75公里遠的「西表島」；去年8月到台東拜訪東海岸阿美族耆老學習海洋知識，並且和台東大學劉炯錫教授搭乘竹筏下水試筏。

海部陽介表示，史前人類從台灣到沖繩島，不可能是意外漂流，應該是一個有目的、有目標的移動，最少10名以上男女，才有可能在沖繩島成群族。但，他們如何發現沖繩列島？如何使用史前器具造船？甚至如何跨越海流強的黑潮？這都要逐一驗證。

海部陽介和台東阿美族人即日起在史前館卑南遺址公園開始仿古人造「竹船」，預計4月底完工，6月過後開始試行，挑戰黑潮，證明日本祖先從台灣航向沖繩列島。1060324

(中央社)