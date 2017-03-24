2017亞洲經濟 博鰲預測：緩中趨穩

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博鰲亞洲論壇年會今天公布，2017年亞洲經濟預測與前瞻指數為84.1，較去年提升38.7。專家預期，今年亞洲經濟成長呈「緩中趨穩」。

有5.4%的受訪專家預期台灣在2017年的經濟成長加快，39.8%預期台灣經濟基本持平，54.8%預期台灣經濟成長放緩。

「2017亞洲經濟預測暨前瞻指數」記者會下午在博鰲登場。博鰲亞洲論壇自2015年起，每年都會公布關於亞洲經濟發展的預測數據，今年是第3年，會中發布的數據來自訪問508名專家對亞洲經濟的預測。

數據顯示，2017年亞洲經濟前瞻指數為84.1，比2016年的45.4提升了38.7，不過仍低於2015年的95.4。受訪專家普遍預期2017年亞洲經濟成長呈「緩中趨穩」，其中，就業狀況趨於改善，國際貿易漸趨活絡。

對亞洲國家而言，2017年最理想的投資目的地，美國排名第1，中國大陸第2，印度第3，東南亞國家協會（ASEAN）第4。至於台灣，調查顯示排名居末，與中東地區一樣，受訪專家選擇的比重均不到1成。

中國大陸經濟學家、國際貨幣基金（IMF）前副總裁朱民表示，亞洲經濟對全球經濟成長的貢獻還是很高。中國大陸自2008年起開始持續貢獻，其中2016年對世界經濟成長的貢獻達40%，而亞洲對全世界經濟成長貢獻達60%。

朱民也提到亞洲經濟面臨的風險。內部風險為整體債務很高，特別是企業的高風險債務比例上升；外部風險則是全球經濟成長趨緩，美國總統川普（Donald Trump）的財政政策也可能對亞洲經濟帶來風險。1060324

(中央社)