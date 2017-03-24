12公尺高竹鞦韆 挑戰參賽者膽量
嘉義市光路里高空盪鞦韆民俗活動將於4月2日登場，12公尺高的竹製鞦韆架，將挑戰參賽者膽量，各組冠軍獎金新台幣1萬元。
嘉義市長涂醒哲今天前往光路里武當山玄天上帝廟參加祈福儀式，隨後背著玄天上帝神像登上鞦韆架，邀請民眾到嘉義市參加高空大挑戰。
市府指出，武當山玄天上帝廟高空盪鞦韆民俗活動，源自清康熙年間，湖子內下路頭（今光路里）一帶流行瘟疫，村名祈求玄天上帝保佑，瘟疫果真消除。
先民為了感念玄天上帝的保佑，每年玄天上帝壽誕日（農曆三月初三日），里民及信徒都會舉辦慶典，並在閏年的農曆三月六日舉辦高空盪鞦韆大賽，祈求「千秋大業」，長保地方平安。
民國97年，市府為了發展地方觀光，經擲筊獲玄天上帝同意，改為每年辦理高空盪鞦韆活動。
搭設在廟前廣場的鞦韆架，由廟方依傳統以竹子搭成，高12公尺（約4層樓高）的鞦韆架，除了挑戰參賽者的膽量外，要盪高又好，更要有超強的體力和肌力，比賽過程驚險刺激。
廟方表示，這座大型竹鞦韆架，是用刺竹與籐條編組而成，整座鞦韆架完全不用一根鐵釘或鐵絲；為了考量選手安全，主辦單位會在擺板與扶柱上加裝安全帶。
高空盪鞦韆比賽分為單人青年組（20歲~40歲）、中年組（41歲~60歲）及雙人青年組、雙人中年組，今年並設置「團體組」；冠軍獎金各為1萬元、亞軍5000元、季軍高級腳踏車。
涂醒哲表示，高空盪鞦韆是很好的體育競技活動，比體力也比膽識，市府希望將這項在地特色推向國際，形塑「北天燈、南蜂炮、中鞦韆」，也讓玄天上帝廟更加香火鼎盛。1060324
(中央社)
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