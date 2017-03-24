照顧沿海民眾健康 彰縣啟用肺篩檢車

我要評比

為照顧彰化伸港、線西等沿海鄉鎮的民眾健康，彰化縣衛生局今天啟用社區肺功能篩檢巡迴車，為民眾檢測肺功能。

彰化縣衛生局今天上午在伸港鄉公所舉辦「彰化縣社區肺功能篩檢巡迴車啟用」記者會，彰化縣長魏明谷、彰化縣衛生局局長葉彥伯以及伸港鄉長曾煥彰、鹿港鎮長黃振彥等人都出席記者會。

魏明谷指出，台中火力發電廠以燃燒煤發電，產生空氣污染，隨著東北季風影響彰化縣的空氣品質，尤其是線西、伸港以及和美等鄉鎮，縣府因而使用火力發電廠的回饋金，購買肺功能篩檢巡迴車輛，希望藉由肺功能篩檢，讓民眾了解自己肺功能的狀況。

魏明谷說，健康是無價之寶，縣府除了購買肺功能篩檢車之外，還在3鄉鎮舉辦癌症篩檢，民眾只要參加，就可以獲得禮券和摸彩券，藉此鼓勵民眾出門接受健康檢查。

彰化縣衛生局局長葉彥伯指出，以前進行肺功能篩檢都是以吹氣方式來檢測肺裡氣流的速度，肺功能篩檢巡迴車啟用後，可以增加肺功能檢測的正確性，未來這輛巡迴車預計每年都會在線西等3鄉鎮做巡迴篩檢，利用篩檢結果來評估火力發電廠對民眾健康的危害以及分析健康風險。

為了照顧縣民的健康，彰化縣政府將台電的促進電力發展營運協助金全數投入伸港鄉、線西鄉以及和美鎮地區民眾的健康，購買社區肺功能篩檢巡迴車，提供民眾更為方便的健康篩檢服務。1060324

(中央社)