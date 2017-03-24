重返職棒參與開幕戰 增菘瑋：感覺像做夢
富邦悍將投手增菘瑋，今年重返職棒舞台，開季就將從一軍出發，再度參與職棒開幕戰，他笑說：「感覺像做夢一樣。」曾經受投球失誤症所苦的他，今年球季維持在業餘時期養成的「做筆記」習慣，讓他能更穩定的場上表現。
相隔1年後重返職棒，歷經完整春訓備戰新球季，增菘瑋說：「自己狀況都還滿穩定的，調整得都不錯。」他提到，在富邦的訓練算是很自由，也都能和教練討論，按照自己的步調調整，「這裡的訓練節奏也很明快，練起來沒壓力。」
能在今年春訓維持穩定表現的原因，增菘瑋說：「在訓練的時候，都會一直跟自己說不要著急，就按照球隊給的去做，不多做什麼改變。」教練團給的信心也是一大關鍵，「葉總都會跟我說，大膽去投，不要害怕，這聽起來就讓我滿安心的。」
過去陷入投球失憶症陰霾的增菘瑋，靠著在綺麗珊瑚時期「邊打球邊工作」分散重心，狀況因此好轉，如今又回到職棒，增菘瑋靠著做筆記來讓自己維持穩定表現。
增菘瑋提到，自己在綺麗珊瑚當助理教練時，會幫教練寫筆記來記錄球員表現，現在也變成習慣，當成寫日記來記錄自己的訓練狀況，「今天寫完，今天就歸零了，明天重新開始，每天早上也讓自己放空，找一些其他事情做，就不會再受影響了。」
被富邦列入開季26人名單中，增菘瑋笑說：「沒想到能這麼快就在一軍。」但他也提到，自己心情其實滿穩定的，不把明天當成開幕戰，對於自己目前的狀況，他則說：「球速和尾勁都不錯，而且現在滿敢投的。」
(中時電子報)
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