溪陽國中師生單車輕旅行 騎20公里認識家鄉

溪陽國中師生展開單車巡跡家鄉之旅。(鐘武達攝)

溪陽國中的孩子騎單車沿著溪州母親河莿仔埤圳往前行。(鐘武達攝)

溪陽國中學生單車巡禮家鄉，同時定點學習。(鐘武達攝)

溪陽騎跡，學生們勇敢挑戰自己。(鐘武達攝)

我的家鄉這麼美麗！溪陽國中利用段考的午後，今天下午進行1場環境教育單車輕旅行「溪陽騎跡」，校長黃森明帶領師生騎著單車從流經校門口的莿仔埤圳出發，踩著土地，認識家鄉的景物與人文，並體驗學習怎麼為家鄉付出。

黃森明說，溪陽國中非常重視鄉土教育，去年學生參加網界博覽會，競賽的作品主題就是探討與行銷溪州在地的芭樂、紫黑米、玉米、文化與人物，今天的戶外環境教育旅行「溪陽騎跡」，也是課程之一。

溪陽師生沿著溪州鄉的母親河莿仔埤圳、溪州公園、苗木生態園區、農田水利會、溪州國小，一路到終點的明道大學，學生們學習沿途欣賞變化的景物，有人說「以前沒有發現到這種美」。

黃森明說，「溪陽騎跡」除了讓孩子欣賞風景解放心情，校方還特別規畫多處定點讓孩子集結進行生態及環境教育解說，並就地以班級為單位進行社區環境清潔服務學習。

「溪陽騎跡」來回全程約20公里，不少學生都是第1次嘗試挑戰，參與的孩子當中，「阿賢

」是身心障礙，他也勇敢挑戰自己，在同學的陪伴下，獨自完成壯舉。

(中時)