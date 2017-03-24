溪陽國中師生單車輕旅行 騎20公里認識家鄉
我的家鄉這麼美麗！溪陽國中利用段考的午後，今天下午進行1場環境教育單車輕旅行「溪陽騎跡」，校長黃森明帶領師生騎著單車從流經校門口的莿仔埤圳出發，踩著土地，認識家鄉的景物與人文，並體驗學習怎麼為家鄉付出。
黃森明說，溪陽國中非常重視鄉土教育，去年學生參加網界博覽會，競賽的作品主題就是探討與行銷溪州在地的芭樂、紫黑米、玉米、文化與人物，今天的戶外環境教育旅行「溪陽騎跡」，也是課程之一。
溪陽師生沿著溪州鄉的母親河莿仔埤圳、溪州公園、苗木生態園區、農田水利會、溪州國小，一路到終點的明道大學，學生們學習沿途欣賞變化的景物，有人說「以前沒有發現到這種美」。
黃森明說，「溪陽騎跡」除了讓孩子欣賞風景解放心情，校方還特別規畫多處定點讓孩子集結進行生態及環境教育解說，並就地以班級為單位進行社區環境清潔服務學習。
「溪陽騎跡」來回全程約20公里，不少學生都是第1次嘗試挑戰，參與的孩子當中，「阿賢
」是身心障礙，他也勇敢挑戰自己，在同學的陪伴下，獨自完成壯舉。
(中時)
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