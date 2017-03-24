下學期沒課教 淡大外籍師泣訴：為什麼不要我！

淡大英文系兼任教師丘瑪拉從淡大畢業後留校任教，面臨校方不再續聘感到失望。（譚宇哲攝）

淡江大學下學期不續聘無正職兼任教師引起軒然大波，淡大兼任教師今天中午與聲援的師生、高教工會集結淡大校園為工作權發聲，美國籍兼任教師丘瑪拉（Marla Hill）激動直言「為什麼不要我、不要這些很努力工作的兼任老師？」道出兼任老師心聲。

丘瑪拉（Marla Hill）現為淡大英文系兼任教師，她說，自己從淡大畢業後，放棄回美國或到補習班上課等更好待遇，選擇留在淡大教課，不是為了賺錢，而是關心學生能否真正學到東西，對於校方作法感到失望。

淡江大學英文系專任副教授王慧娟則說，兼任教師將遭解聘，也衝擊專任老師，不少專任教師被系所要求「共體時艱」，需被迫超鐘點加課以因應兼任課程空缺，尤其專任教師人力已明顯不足，未來再加重教學負擔，不僅影響專任教師既有的研究、備課時間，也間接導致教育品質惡化。

淡大法語系林同學則認為，淡大校內兼任教師與專任教師長期為良好的合作共存關係，校方任意以有無正職為由決定不續聘，給人過河拆橋、被一腳踢開的感覺，也恐導致原有的小班課程被迫合併成大班，不僅增加專任教師上課負擔，學生受教權也將大打折扣。

(中時)