中市管制3大汙染源 2月空品中南部最佳
台中市政府持續從固定、移動、逸散等三方來源積極改善空汙，尤其全國首創補助企業將燃油鍋爐改成燃氣鍋爐，減少碳排放量。2月份受多日風場微弱、汙染物不易擴善等因素影響，AQI>100天數比例20.0%，但在空汙影響較顯著的中南部各縣市中仍屬相對改善。
環保局長白智榮表示，空品不佳百分比是依據轄區內環保署測站AQI>100的總天數除以總監測天數所計算出，2月份AQI>100的比例為20.0%，受到風場微弱、汙染物不易擴善等因素影響，雖然相較1月13.5%稍有提升，但相較台灣西半部縣市部分高達50.0%以上，空氣品質相對改善許多。
在固定源管制方面，台中市政府自104年率先全國首創補助工廠業者將燃油鍋爐改成燃氣鍋爐，目前已有15間業者完成燃氣鍋爐改裝，每年可減少2.34公噸的PM2.5。此外，今年也將制訂「台中市鍋爐空氣汙染物排放標準」並儘速公告實施，要求鍋爐業者逐步使用天然氣作為燃料。
在移動源管制方面，藉由大貨車加裝濾煙器、補助公車業者購置電動公車、柴油車聯合稽查、淘汰二行程機車及新購電動二輪車提供加碼補助等措施，降低移動汙染源排放。
逸散源管制方面，則輔導餐飲業者加裝防制設備、宗教場所降低紙錢燃燒、輔導農民種植綠肥景觀作物取代露天燃燒，降低空汙時節的空氣汙染負荷。
白智榮強調，台中市自104年起跨局處成立「台中市空氣汙染減量工作小組」，制訂及執行各種空氣汙染減量措施，除要求市府各局處需提出具體可行PM2.5減量行動方案，也從固定、移動和逸散源三方著手管制，由14個局處一起針對空汙管制加強力道，去年PM2.5已成功減量983公噸，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具、汰換二行程機車，全民共同對抗空汙。
(中時)
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