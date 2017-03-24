冷氣團來了 台南26日起降溫8度

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台南連日的好天氣又要發生變化。南區氣象中心今天表示，受到大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，台南26日起雲量增多，且有短暫雨，溫度最多下降8度。

中央氣象局南區氣象中心指出，台南天氣26日起將出現明顯變化，由明朗穩定的天氣，轉為雲量多且有短暫雨的型態。

另外，台南氣溫也有較大的變化，最高溫從近日的攝氏30度降至22度至23度，低溫也只有17度至18度，日夜溫差最多可達8度。

值得注意的是，若是降雨時間持久，台南氣溫還會更低。

南區氣象中心提醒利用週休2日外出賞花的民眾，最好是把握25日週末穩定的天氣，26日降雨後，花況可能會受到影響。1060324

(中央社)