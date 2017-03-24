卡羅爾樂器愛心回饋 捐中小學銅樂器
嘉義縣大埔美卡羅爾銅管樂器觀光工廠今天捐贈大林7所中小學管樂隊及幼兒園銅管樂器，回饋社會，縣長張花冠贈感謝狀，感恩卡羅爾董事長李國安協助照顧偏鄉學子。
嘉義縣政府表示，李國安有感於年輕朋友沉迷於3C產品及少子化趨勢，將公司轉型為觀光工廠，希望透過博物館、吹奏體驗教室、DIY體驗行程及參觀生產製程，鼓勵下一代遠離電腦，不再沉迷網路遊戲。
卡羅爾公司今天捐贈42把長號及小號銅管樂器給大林國中、大林國小、平林國小、排路國小、三和國小、大林鎮立幼兒園及昇學幼兒園等7所學校。
張花冠代表校方回贈感謝狀，並與李國安、大林鎮長黃貞瑜和學校代表共譜「幸福樂章」，吹響「幸福號角」，象徵音樂交織幸福樂章。
對於得來不易的專業表演器材，張花冠認為這是一份福氣，讓愛的樂章透過孩子手上的表演持續悠揚傳遞。
嘉義縣政府指出，卡羅爾公司是 2008年縣府自力開發大埔美1期園區，第1批購地投資的廠商，近幾年來產能日增，所生產的銅管樂器98％進軍外銷市場。1060324
(中央社)
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