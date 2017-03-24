遭警扣押一晚 吳綺莉憔悴獲釋「沒事沒事」
吳綺莉17年前陷與成龍婚外情，之後與所生「小龍女」吳卓林相依為命生活，豈料繼前年小龍女不堪家暴報警後，昨(23日)吳卓林再度言語恐嚇罪名報警抓母，昨晚警方上門搜家，隨後將吳綺莉帶回警局，扣押一夜後，今下午2時吳綺莉終於獲釋，神情憔悴，對於記者提問，只簡單說：「沒事沒事。」
據《on.cc東網》報導，吳卓林昨以恐嚇罪名報警後，案件交由重案組辦理，昨晚吳綺莉在律師陪同下，與幾名便衣刑警回家配合搜索，之後再回到灣仔警察總部接受訊問，經過一晚折騰後，今下午吳綺莉戴著口罩走出警局，香港《蘋果日報》報導，問與女兒目前狀況，吳綺莉回：「沒事沒事，謝謝關心。」
而吳卓林昨在臉書發自稱做了最笨與最勇敢的事後，沒再更新社群網站，據悉她今天沒上學，早上在警局錄口供，剛剛吳綺莉返家後，大廈門口又出現一輛車，車內除了司機、一外籍女子，還有一名疑似吳卓林的白衣女子，車停了幾分鐘後又開走，沒人下車。
(中時電子報)
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