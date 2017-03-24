大員皇冠酒店、6所大專院校 攜手培育在地人才

台南市安平區即將誕生新的五星級飯店，勞工局今天上午辦理台南市政府、台南大員皇冠假日酒店結合中華醫事科技大學、台南應用科技大學、台灣首府大學、南台科技大學、崑山科技大學、嘉南藥理大學等6所大學辦理產官學合作培育在地人才簽署儀式記者會」，為即將在暑假開幕的台南大員皇冠假日酒店辦理徵才。

市長賴清德表示，台南是台灣最古老的城市，不僅擁有豐富的文化歷史資產，還有3處國家風景區，包括台江、西拉雅和雲嘉南風景區，台南市以文化首都升格為直轄市，更以觀光樂園作為打拼目標，據交通部觀光局統計去年來台南觀光就有2000萬人，其中住宿就超過300萬人，代表台南已成為台灣國際旅遊的知名品牌，也歡迎安平在地子弟的李錫淇董事長回到故鄉，為觀光樂園的目標共同打拚。

他說，這場簽署儀式代表3個重要意義，一是一個全新的5星級飯店即將進駐台南安平區，帶動台南觀光產業蓬勃發展，也為台南市民提供逾200個就業機會，更重要的是台南在地大學院校也全力支援，感謝6所大學校長共同為台南市的未來發展努力，期待未來能讓在地年輕人畢業後能在家鄉成家立業，外地的年青人也能移居台南，打造台南成為安居樂業的幸福城市。

台南大員皇冠假日酒店董事長李錫淇感謝市府團隊及勞工局的悉心安排、促成今日簽署記者會，並表示「台南大員皇冠假日酒店」隸屬「IHG洲際酒店集團」旗下的品牌之一，IHG是全球最大的連鎖酒店集團，相信可以為台南帶來更多的觀光發展與資源。

李錫淇認為，安平是一顆閃耀的寶石，引進國際品牌的酒店到台南，「台南大員皇冠假日酒店」即將在今年第三季開幕，不僅提供就業機會，培育更多的在地學子，讓台南子弟願意留在台南工作外，更希望能帶動台南地區的觀光，為台南的發展略進微薄之力，讓「台南大員皇冠假日酒店」是在地與外地人在餐飲、住宿、觀光及旅遊的最佳選擇，而這也是身為台南人責無旁貸的使命。

今日簽署活動由嘉南藥理大學校長陳銘田代表六所大學致詞，陳銘田感謝市長及市府團隊的細心安排，及大員皇冠假日酒店李董事長肯定6所學校學生的表現，為學生帶來就業與實習的機會，並表示今日簽署儀式是共同創造台南產業、官方、學校和市民就業機會的「四贏」新局面，最後也祝福今日徵才活動圓滿順利。

勞工局局長王鑫基表示，為民眾找工作、為企業找人才是勞工局的職責，所以勞工局一直積極關注各大企業投資案，除了開發更多就業機會外，也積極拜訪企業與學校，致力建構媒合平台，促成產官學合作，至今已促成如晶華麗晶酒店集團、老爺酒店集團與國泰商旅等6家企業與本市17家次學校進行產官學合作案，超過300名學生在業界實習，已有66名實習完成後直接留用，打造就學就業無縫接軌的環境。

(中時)