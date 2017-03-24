中華兩岸商品檢測合作說明會 根留台灣 立足上海

圖：中華健康協會提供

中華健康協會日前於台北國軍英雄館召開第一次「中華兩岸商品檢測合作說明會」，應邀赴會嘉賓包括產官學界代表二十餘人，說明會由該協會陳秘書長主持，「中國兩岸醫師交流協會」李光棟理事長致詞，理事長是長年從事兩岸工作的前輩，為兩岸融合交流蹟效卓著，深受中國大陸官方肯定，致詞勗勉現場所有與會人士團結合作群策群力，共同宣揚這個重要的信息，共同發揚落實這個民間版的「兩岸ECFA方案」，讓台灣企業能持續不斷精進發展向上提升。

接著由中華健康協會創會理事長，也是現任的張松元理事長代表該會致詞，張理事長提出此次能順利簽訂「兩岸商品檢測合作協約」，其過程一波三折，絕非一般人所能想像，饒富重要指標意義，尤其當今兩岸政治情勢緊繃，雙方政策皆搖擺未定，且不斷緊縮修正之下，幾乎在因緣俱足和眾望所盼下，完成了這期待已久的破冰之舉，化不能為可行化阻隔為暢通，重新燃起台灣優良企業前進大陸的無限希望，為台灣優質商品重啟甚至開拓更為寬闊的林蔭康莊。

張理事長也強調，這只是一個好的開端，未來需要共同努力齊心開創，仍是一條艱難無比坎坷漫長的路，為了台灣能有光明的前景，為了台灣的優秀百姓與世世代代的子子孫孫，大家絕對不敢怠惰，要竭盡思維一齊努力，勇敢擔起這個必須面對的責任和重大使命。

他也感慨地表示，既然無所依靠就必須自立自強，同心協力呈現出真正的台灣精神，讓台灣優質商品行銷全世界，讓全世界都豎起大拇指稱讚台灣傑出優秀，積極加速推動兩岸融合攜手並進，台灣雖然很小，但世界必將因為台灣而偉大！

中華健康會陳晁偉秘書長說明這次會議的主題，去年8月10日在上海，該會與「中國信息檢測中心」實務運營單位「(上海)雲檢科技發展有限公司」，雙方共同簽訂完成了「兩岸商品檢測合作協約」，共同搭建起跨躍台灣海峽，最專業最值得信賴的「商品檢測諮詢顧問辦理合作平台」，重新開啟了台灣優質企業商品進駐大陸的暢通渠道，並藉由此次雙方達成良好共識，絕對秉持公正公平公開透明的服務理念，徹底改善之前各種不當陋習造成的無謂與對企業帶來的消耗及損傷。

同時，也能讓所有優良企業直接與陸方被委託單位簽署合約，堅持誠信規範彼此權利義務，使優質產品委託檢測作業獲得應有的相對保障，透過正當程序正式嚴謹的合約規範，充分藉著兩岸合作平台專業的協助下，並順利取得產品運行中國大陸所需各項證照與批文，因為完整詳實的檢測報告，無論將來中國大陸官方在商品銷貨政策上如何調控，都禁得起任何嚴格的考驗，專業的諮詢專業的顧問專業的策略專業的解決問題，即便需要因應調整，也能得到最佳建議與對應方案。

會中並強調，這項商品檢測通過順利取得全國通行證照是第一步開啟，接下來更完整規劃了全程系列配套服務，出口報關運務→海空運特約式排程→大陸進口通關稅務→港務運輸與倉儲物流→內陸銜接發貨運務→進駐上海自貿區企業落地掛牌→協助申辦各項政策補助與金融支持→巡迴招商建立開闢銷貨渠道→信息發布協助媒合陸方企業合作或共同投資→建設台灣工業科技園區集中研發中心→協助台商企業大陸各轉項投資或協助資金回流台灣技術創新研發→輔導於上海臨港展業園區及其他園區擴建設廠→協助開拓國際貿易行銷全球。

這項兩岸商品檢測說明大會在晚宴後圓滿落幕，會中達成共識，期望不但持續成果的延續，使與會菁英更加緊密合作一起。

(中時電子報)