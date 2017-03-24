司法國是會議：比照木村拓哉主演的日劇拍台灣HERO

繼國防部要比照韓劇拍《太陽後裔》後，今天司法國是會議針對司法文書與司法語言的改革。會中提出建議事項中，除了建立成立跨院法律推動小組，建議要有活潑、戲劇節目，例如日劇HERO，委員表示，木村拓哉飾演的HERO，收視率就高達百分之四十幾。

會中就有委員提到，有某一號判決，95個字沒有逗點，有委員說唸完就斷氣；此外，還有個被告工人拿到判決，他完全看不懂，「矣」是什麼意思他看不懂，這位工人還反問：法官寫判決有稿費嗎？不然多寫一個看不懂又沒意義的字？

(中時)