瞎！去年29名國人帶這些 被港澳機場留置
各國機場規定大不同，出國注意違禁品！民航局接獲香港、澳門機場通報，去年有29名國人攜帶電擊棒、瓦斯噴霧器、伸縮警棍、手銬等違禁品入境，遭機場滯留甚至受罰，令人傻眼。官員提醒民眾出國前注意隨身物品，以免誤觸當地法令。
民航局日前修正可攜帶或托運上機之危險物品相關規定，小型醫療或診療用水銀溫度計從可攜帶上機，變成只能放置於行李內託運。民航局空運組長韓振華指出，水銀具有毒性與腐蝕性，對飛航來說是危險物品，過去限制每人僅能攜帶一支上機，但去年國際上發生乘客使用卻打破的事件，影響到飛安，現已被國際禁止攜帶上機，只能託運。
此外，去年發生三星手機電池爆炸起火案件，遭各國航空公司封殺，禁攜上機，民航局為此增訂「製造商已認定安全性有缺陷或已經受損且可能產生導致危險的熱能、火焰或短路的鋰電池禁止運輸」，含有危險電池的產品一律禁止登機。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。