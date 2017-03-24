瞎！去年29名國人帶這些 被港澳機場留置

各國機場規定大不同，出國注意違禁品！民航局接獲香港、澳門機場通報，去年有29名國人攜帶電擊棒、瓦斯噴霧器、伸縮警棍、手銬等違禁品入境，遭機場滯留甚至受罰，令人傻眼。官員提醒民眾出國前注意隨身物品，以免誤觸當地法令。

民航局日前修正可攜帶或托運上機之危險物品相關規定，小型醫療或診療用水銀溫度計從可攜帶上機，變成只能放置於行李內託運。民航局空運組長韓振華指出，水銀具有毒性與腐蝕性，對飛航來說是危險物品，過去限制每人僅能攜帶一支上機，但去年國際上發生乘客使用卻打破的事件，影響到飛安，現已被國際禁止攜帶上機，只能託運。

此外，去年發生三星手機電池爆炸起火案件，遭各國航空公司封殺，禁攜上機，民航局為此增訂「製造商已認定安全性有缺陷或已經受損且可能產生導致危險的熱能、火焰或短路的鋰電池禁止運輸」，含有危險電池的產品一律禁止登機。

(中時)