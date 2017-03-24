前民進黨黨工李明哲赴陸失蹤 海基會二度發函海協會
前民進黨工、非政府組織工作者李明哲於3月19日傳出日前入境大陸廣東省後失蹤。海基會繼3月20日後，今再度函請大陸海協會協調相關部門積極協尋並回覆協處情形。
海基會表示，3月19日接獲家屬陳情後，除二度發函海協會協尋外，同時積極協調各有關方面協處，期能儘速釐清相關情形，以解家屬懸念，並保障民眾權益。
自李明哲失蹤以來，澳門台北經濟文化辦事處洽請澳門政府協查，確定李明哲已於3月19日近午自澳門出境，經台商協會及家屬併洽詢珠海公安單位後，均得知李明哲於3月19日11時51分自珠海入境，並無遭公安逮捕、住宿或出境紀錄。
海基會指出，除兩度函請大陸海協會，我方警政單位協調大陸公安單位協處，相關情形海基會均即時告知家屬，並持續與家屬保持聯繫。
(旺報)
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