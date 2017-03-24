傑出領袖蔡總統第8 府：國人努力成果

美國財星雜誌把總統蔡英文列為全球第8名的傑出領袖，總統府表示，這是因為台灣對民主自由這些進步價值的堅持，也因為對改革不停勉勵，這是全體國人共同努力的成果。

美國「財星」（Fortune）雜誌2017年全球50位傑出領袖名單出爐，中華民國總統蔡英文排名第8。財星指出，蔡總統去年12月與剛當選上美國總統的川普（Donald Trump）通電話，這對正在美國和中國大陸之間引領1條謹慎路線的台灣首位女總統而言，是1項大膽的舉動。

總統府發言人黃重諺受訪表示，這是因為對民主自由這些進步價值堅持，也因為對改革不停勉勵，台灣在世界上終究有不可忽視聲量，從而受到國際社會注目和敬重；這是全體國人共同努力，讓台灣在相關媒體平台受到注意，這是大家一起努力的成果。1060324

(中央社)