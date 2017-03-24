蘇花改堆積土石恐釀災 地方盼速清除

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蘇花公路改善工程處在宜蘭縣蘇澳鎮永樂里施工時，堆積大量土石。地方憂心一旦大雨來時恐會淤積釀災，要求盡速清除。蘇花改工程處今天允諾配合。

蘇澳鎮長陳金麟今天表示，蘇花改工程處在蘇澳鎮永樂里興建高架路面及開挖隧道時，挖出大量的土石堆積在工地附近，但因當地鄰近溪床，一旦若遇大雨恐怕會淤積釀成水患，希望蘇花改工程處未雨綢繆，在4月底前清除。

此外，他也希望近期內疏濬永樂段施工所工區的排水溝，當地蘇花改路段完工後也希望重鋪聯外道路的柏油路面。

蘇花改工程處說，將全力完成，做好敦親睦鄰工作。1060324

(中央社)