陸反薩德 韓外交部:美國會提案譴責

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南韓外交部今天表示，美國眾議員提交跨黨派議案譴責中國大陸報復韓美在南韓境內部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德），對中國大陸釋出明確信號。

南韓聯合新聞通訊社引述南韓外交部表示，此決議草案列舉並譴責中國大陸的種種報復形式，呼籲中國大陸立即停止反薩德，在北韓問題上發揮應有的作用。

南韓外交部認為，從譴責中國大陸反薩德聲明到提交決議草案動作來看，美國議會一直在逐漸加大應對中國反薩德的力度。

美國眾議院外交事務委員會亞太委員會主席約霍（Ted Yoho），於美東時間23日提交了跨黨派議案譴責中國大陸報復韓美在南韓境內部署薩德，對中國大陸釋出明確信號。1060324

(中央社)