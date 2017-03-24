郭泰源在家休養 張瓊姿直喊心疼
演員張瓊姿今天現身宣傳新戲「我的愛情不平凡」，談起老公郭泰源日前肝病住院治療，坦言一定會心疼，目前郭泰源在家休養。
世界棒球經典賽中華隊總教練郭泰源日前結束比賽返台，在張瓊姿與女兒郭思瑜陪同下前往就醫，發現感染A型肝炎住院，治療5天後出院。
張瓊姿下午在台視出席新戲「我的愛情不平凡」首映會，談起郭泰源近況說，目前在家休養，「出去是健康的，回來就生病了」，但她和郭泰源都互相尊重，不會過問彼此工作的事。
劇中是黑道世家的強勢媽媽，張瓊姿笑說，個性沒那麼強硬，但戲裡眼神很殺，招認心中以演員陳莎莉為範本，最近有很多機會相處觀察，私下沒看過陳莎莉生氣，但喝了酒會有點霸氣。
張瓊姿坦承現實生活是不太管兩個女兒，讀書、選科系等都是她們做決定，對自己負責任，事先就跟女兒們說好，要想清楚，未來與現在選擇有關。
至於女兒們會不會想進演藝圈？張瓊姿說，難免都會有憧憬，但憧憬是不夠的，演員很辛苦，也要努力，不夠努力很快被淘汰，要女兒們想清楚；且不論要不要進演藝圈，必須要有第二專長，萬一被淘汰，至少還有其他路可以走。1060324
(中央社)
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