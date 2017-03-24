杜特蒂憶菲共挾持：冰冷槍管抵著我的頭

菲律賓總統杜特蒂今天透露了早年被菲律賓共產黨游擊隊挾持的經驗，他回憶，當時被冰冷槍管抵著頭，腦海中浮現的只是家人的影像。

杜特蒂今天出席菲律賓警校第38期畢業典禮時表示，他理解警察出勤總是掛意家人的心情，因為他自己就曾在納卯市檢察官任內執行公務時，被菲共游擊隊「新人民軍」挾持的經驗。

現年72歲的硬漢總統說，「曾經，我被新人民軍當作人質，他們用M-14自動步槍抵住我的頭，我的太陽穴可以感覺冰冷的槍管。」

杜特蒂說，他腦海中最先想到的是妻子腹中的幼子塞巴斯汀‧杜特蒂（Sebastian Duterte）。

他回憶，當時他是納卯市的檢察官，負責起訴關在獄中的菲共成員，「我告訴他們，人生自古誰無死？我希望世界知道，我是因為執行公務而死。」

杜特蒂繼續說，「這些笨蛋沒有殺我，現在我去看他們，他們還會煮東西給我吃，生活就是這樣。」

菲律賓政府目前與菲共進行和談中。菲共的創始人席森（JoseMaria Sison），曾是杜特蒂的大學教授。

由於自己的親身經歷，杜特蒂向警察們承諾要成立信托基金，規模將達數10億披索（10披索約為新台幣7元），作為殉職警員的子女教育金，政府也將為遺孀或未亡配偶安排就業。

他說，希望警察人員可以在無後顧之憂的情況下，執行任務。

根據菲律賓國營4號電視台轉播，杜特蒂不忘在聽眾前調侃塞巴斯汀說，「這個每天無所事事，只會找女人的兒子。」台下出一片哄笑。

杜特蒂曾多次在公開場合提到塞巴斯汀，他抱怨塞巴斯汀整天泡在女明星家，而且生的孩子都給老爸養。1060324

(中央社)