出道1年男團KNK亞洲巡演 4月22日台北

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南韓演藝經紀公司YNB娛樂今天表示，去年3月出道的旗下男團KNK將於4月8日起以「KNK LIVE & MEET-THE FIRST STEP」為主題，舉行亞洲巡迴演唱會，4月22日將在台灣會粉絲。

據YNB娛樂透露，男團KNK首爾站演唱會將在位於首爾麻浦區的新韓信用卡Fan Square舉行，演唱會部分內容還將透過NAVER V LIVE直播。

南韓聯合新聞通訊社報導，男團KNK亞洲巡迴演唱會在南韓首爾啟動後，將分別在日本大阪（4月13日）、東京（4月15日）和台灣（4月22日）舉行。

男團KNK將在演唱會為粉絲獻上首張迷你專輯「KNOCK」，以及第2張迷你專輯「REMAIN」的收錄曲，並將在現場透過遊戲等與粉絲親密互動。

由金侑鎮、朴承俊、鄭仁成、金志勳、吳熙俊5人組成的男團KNK，在2016年入選美國公告牌「2016年上半年出道的8組最有前途K-POP團體」和「2016年K-POP最佳新團TOP10」排行榜。

不僅如此，KNK出道僅3個月便雄踞美國iTunes K-POP專輯排行榜榜首。1060324

(中央社)