台北兒童樂園有好康 4月4日免費玩

(中央社記者朱則瑋台北24日電)台北兒童樂園明天推出一大一小入園免門票優惠，4月4日兒童節更加碼，當天不限資格入園免費，且13項遊樂設施也免錢。

台北捷運和台北市府規劃「熊讚兒童月」，兒童新樂園、科教館、天文館合作推出的「雞」遊三館闖關，有機會獲得門票及「雞」不可失專屬好禮，同時在4月4日免費讓民眾可遊玩兒童樂園設施。

北捷表示，4月4日當天人潮勢必眾多，如果想要有效運用遊玩時間，可透過「兒童新樂園APP」的熱門遊樂設施預約功能，看好場次預約，再依照時間到現場報到，省下排隊時間。

另外，北捷說，4月1日至4月3日全國身心障礙者及低收入戶，持證明文件至遊客服務中心，每人每日能領取1份免費遊樂券，可遊玩4項遊樂設施；同時於4月份起，週日或收假日營運試辦延長至下午6時。1060324

(中央社)