台北兒童樂園有好康 4月4日免費玩
(中央社記者朱則瑋台北24日電)台北兒童樂園明天推出一大一小入園免門票優惠，4月4日兒童節更加碼，當天不限資格入園免費，且13項遊樂設施也免錢。
台北捷運和台北市府規劃「熊讚兒童月」，兒童新樂園、科教館、天文館合作推出的「雞」遊三館闖關，有機會獲得門票及「雞」不可失專屬好禮，同時在4月4日免費讓民眾可遊玩兒童樂園設施。
北捷表示，4月4日當天人潮勢必眾多，如果想要有效運用遊玩時間，可透過「兒童新樂園APP」的熱門遊樂設施預約功能，看好場次預約，再依照時間到現場報到，省下排隊時間。
另外，北捷說，4月1日至4月3日全國身心障礙者及低收入戶，持證明文件至遊客服務中心，每人每日能領取1份免費遊樂券，可遊玩4項遊樂設施；同時於4月份起，週日或收假日營運試辦延長至下午6時。1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。