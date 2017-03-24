台北捷運商品館開幕　打卡送好禮

台北捷運商品館位在台北車站，以全面新裝開幕，即日起連續3週舉辦試賣活動，期間民眾與只要與商品館打卡上傳臉書，並標記好友，即可獲得小禮品。

台北捷運商品館（台北車站B1層，靠近M3出口旁）去年透過公開招商，由詠悅國際有限公司得標經營，今年1月初開始全面換新裝，營業時間為早上10時至晚間10時，以往相當暢銷的捷運熱門商品，例如精巧可愛的捷運迴力車、考驗專注力的捷運路網拼圖、小朋友最喜歡的捷運拼圖軌道車，還有相當實用的捷運列車收納鐵盒等已紛紛上架。

北捷表示，期間民眾只要與商品館內任一商品合照後，打卡上傳至個人臉書，再標註一位好朋友並寫下「台北捷運商品館開幕了！」，即可獲得精美小禮，數量有限送完為止。1060324

(中央社)