清明節返鄉專車 24日晚開賣

我要評比

清明節台東返鄉專車，24日晚上7時開賣，一人一證，最多購買4張，身分證為開頭V或是設籍台東民眾都有權購買。

台東返鄉專車4月1日（週六）5952次普悠瑪列車，從樹林（上午9時14分）出發–板橋（上午9時23分）–台北（上午9時33分）–玉里（下午12時37分）–池上（下午12時58分）–關山（下午1時13分）-鹿野（下午1時34分）-台東（下午1時55分到達）。

北上返工專車，4月4日（週二）5955次普悠瑪列車，從台東出發（下午1時)–鹿野（下午1時10分）-關山（下午1時26分）–池上（下午1時41分）–玉里（下午2時2分）–台北（下午5時25分）–板橋（下午5時35分）–樹林（下午5時42分）。

立法委員劉櫂豪提醒台東鄉親，訂票時，身分證字號請務必正確填寫，否則訂票資料無法送出存檔。訂票成功後，系統配給一個訂票編號，要查詢訂票資料，需身分證字號與訂票編號搭配查詢。

訂票成功後，請於取票期限內至指定地點繳款取票，相關資訊請詳閱最新消息公告之購（退）票與搭乘須知。

台東縣政府提供快速訂票小幫手，先以Word檔複製「身分證字號、姓名、戶籍地址、電話、手機、起站、迄站、張數」到剪貼簿，訂票時以CTRL-V貼入身分證字號欄位可分散填入其他欄位。例如V123456789張三，戶籍地址台東市中山路276號，電話089-123456，手機0912345678，要購買台北到台東車票2張，請貼入「V123456789，張三，台東市中山路276號，089-123456，0912345678，台北，台東，2」，欄位順序請勿錯亂。訂票網址ttp://htrain.taitung.gov.tw/。1060324

(中央社)