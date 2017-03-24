行進管樂音樂賽 曉明奪冠

曉明女中管旗隊參加全國學生音樂比賽，奪下行進管樂項目的第一名。（林欣儀攝）

105學年度全國學生音樂比賽日前落幕，曉明女中國中部管旗隊、國高中弦樂社共奪下2項冠軍，表現優異，特別的是，管旗隊參加的2場比賽項目被安排在同一天下午，學生們雖承受往返2處場地的時間與體力負荷等壓力，仍有優質表現，獲得91.192高分奪冠。

曉明女中指導老師周健安、楊沁漪表示，管旗隊分別參加「管樂合奏」與「行進管樂」2個比賽項目，料想不到的是，2場比賽竟排在同一天下午，一度考慮放棄其中1項，但幾經思考，管旗隊仍決定挑戰難關，先到國台交演奏廳參加管樂合奏國中B組賽事，演奏結束立即趕往事立大里高中參加行進管樂國中組71人以上比賽。

校方強調，一次趕2場比賽，對學生的參賽壓力、心理負擔與時間壓力都是不小的負荷，時間緊迫到連家長都擔心，但他們仍盡力做出最好的演出，透過音符呈現出電影「飢餓遊戲」中人民對高壓統治都城的反抗，以舞蹈、戲劇、音樂集劇情設計張力呈現生命、人性與愛的故事情節，獲得評審醫治好評。

管旗隊精彩的演出讓他們創下蟬聯9年特優第一名的紀錄，下月將參加在桃園舉辦的台灣國際行進樂隊公開賽。而今年才成立的絃樂團首次代表台中市參加全國音樂比賽，成員們利用早休、午休及放學後的時間練習，也一舉奪下冠軍。

(中時)