不會說英文 大聯盟強投連吃90天披薩

印地安人強投卡拉斯柯連兩季都拿下雙位數勝投。(美聯社資料照)

大聯盟是各國棒球好手夢寐以求的棒球殿堂，多明尼加出身的印地安人隊右投卡拉斯柯(Carlos Carrasco)，近日在《球員論壇》(The Players Tribune)自爆，初至美國參加春訓時曾連吃90天披薩，只因為除了披薩之外不會講其他英文。

為了一圓棒球夢，球員都有不為人知的辛酸血淚，對語言不通的異國球員更是。卡拉斯柯回憶2004年與費城人隊簽下小聯盟合約，當時年僅16歲的他，就因為不會說英文吃不少苦。

「生涯首度春訓，我每天晚餐都吃達美樂(Domino)，不誇張，是每一天。」卡拉斯柯寫道，「因為這是我唯一會用英文點的東西，所以我連續吃了90天。吃到基地附近最近的店家，給我一個月的免費券，因為我是他們的忠實客戶。」

卡拉斯柯透露，頭幾年在美國，打球、吃披薩幾乎就是他生活的全部，語言不通也讓他難以融入隊友生活，「並不是我不說話，而是我不知道要怎麼聊天。」熬過5年小聯盟，卡拉斯柯2009年被交易到印地安人並升上大聯盟，30歲的他如今在球隊先發輪值站穩腳步，實踐自己的美國夢。

(中時電子報)