清查艋舺公園街友 警查獲1通緝犯1失蹤人口
艋舺公園日前發生街友鬥毆案，林姓街友因借100元未果，怒將陳姓街友打成重傷，市議員應曉薇藉此抨擊市府管理不當，萬華警方繼22日大動作清查公園內120名街友後，昨晚又佈署警力，再度前往艋舺公園周遭，針對眾多街友逐一探訪、列冊，進而查獲1名吳姓傷害罪通緝犯，以及1名陳姓失蹤人口，也顯見警方適當盤查，確實有助治安和淨化市容。
警方表示，昨天的勤務不只是執法清查，其中也有關懷街友生活的部分，經過實際面對面查訪，才能了解每個街友不同的狀況，進行適當的輔導及轉報社會局協助，昨天盤問過程中，也有幾個街友對警方頻頻來訪頗不耐煩，但經過溝通、婉轉互動後，大部分的街友也都能接受。
警方在西園路、廣州街口盤查時，萬華分局長陳文智發現1名老翁手持拐杖，行動緩慢卻試圖通過馬路，陳文智隨即和員警上前協助，老翁表示自己出過車禍不良於行，但想搭對面公車回家，看到警察來攙扶，不斷表示：「謝謝啦，真歹勢！」在李永得盤查事件後，大部分民眾對警方的執勤作為都表示支持。
萬華分局表示，未來仍將在艋舺公園周遭安排勤務，制止暴力、賭博以及阿公店業者亂拉客的狀況，以還給市民乾淨、清淨的旅遊景點。
(中時)
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