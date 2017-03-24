高屏溪揚塵，屏縣預報啟動灑水機制

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連日來南風氣候，造成高屏溪沿岸陸續出現河川揚塵，下風處聚落皆感受空汙影響。（林和生翻攝）

針對高屏溪沿岸出現河川揚塵，屏縣環保局啟動灑水機制。（林和生翻攝）

連日來的南風氣候，造成高屏溪沿岸陸續出現河川揚塵，雖然沒有影響行車視線，但下風處聚落皆感受空汙危害，屏東縣環保局立即啟動河川揚塵預報，並提早通知相關單位預警，更加派水車進行道路洗掃作業，盼把傷害降到最低。

環保局透由高屏溪河川揚塵預報資訊，推估近日可能發生河川揚塵，隨即進行現地巡查作業，並監看沿岸測站即時空氣品質資料及第七河川局所提供的監視畫面，時時掌握高屏溪沿岸河川揚塵變化情形。

果然在下午時分，依高市大寮測站即時空氣品質資料顯示，PM10濃度達每立方公尺分別測到120微克及327微克等超標空汙品質，且風向為南風，導致高屏攔河堰、斜張橋及里港大橋河段持續有揚塵情況發生，主要影響屏縣里港鄉中和村、土庫村周邊，連帶高市大寮與大樹等區都受波及。

環保局立刻成立河川揚塵應變工作小組，擴大通知沿岸村里長、學校、鄉公所、教育處及衛生局進行防範，同時調度受影響區域進行道路洗掃作業，並提醒民眾河床已經有風飛沙產生，請民眾減少外出。

屏縣環保局長魯臺營指出，時節逐漸進入高屏溪河川揚塵好發季節，家中有幼童、長輩與患有呼吸道疾病民眾，應隨時注意空氣品質動態訊息，盡量避免外出或配戴口罩後才從事室外活動，以減緩高濃度懸浮微粒對民眾身體健康衝擊。

(中時)