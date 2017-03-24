南水局與尖山埤環境學習中心簽署 共享策略聯盟
推展環境教育，經濟部水利署南區水資源局與台糖公司尖山埤環境學習中心，今天上午於尖山埤江南渡假村舉辦「環境教育資源共享策略聯盟合作」簽約儀式，雙方正式締約成為環境教育夥伴。
南區水資源局局長黃世偉表示，曾文水庫環教實務推廣迄今，秉持「南方水學」之「面對問題、務實處理，跨域合作、互利共榮，社會有感、風華再現」核心價值，務實地逐步提升曾文水庫環境教育內涵與實用影響力，以建立機關的整體服務品質。
南水局為持續推展環境教育，促進公民瞭解個人與環境的相互依存關係，培養全民環境意識，雙方結盟成為環境學習社群，進一步拓展地方特色環境場域及跨域環境教育資源共享政策，藉由環境教育夥伴關係方式，互相提供教學、場地設施及相關行政、教學支援事項，以創環境教育互利雙嬴的契機。
近年來，藉由環境教育及民眾參與，更期待經由環境教育持續經營對話及共學之努力，可提升國人共同面對極端氣候困境下，採取各種調適水資源經營的韌性作為。
(中時)
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