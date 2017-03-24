新埤國小校慶最終站 山狗大後生樂團助陣

新埤國小第20屆榮譽校友、山狗大後生樂團創辦人顏志文(背吉他)，為母校百年校慶活動草地音樂會，24日特地南下指導學弟妹演奏技巧。(謝佳潾攝)

新埤國小第20屆榮譽校友、山狗大後生樂團創辦人顏志文(背吉他)，為母校百年校慶活動草地音樂會，24日特地南下指導學弟妹演奏技巧。(謝佳潾攝)

新埤國小第20屆榮譽校友、山狗大後生樂團創辦人顏志文(背吉他)，為母校百年校慶活動草地音樂會，24日特地南下指導學弟妹演奏技巧。(謝佳潾攝)

新埤國小百年校慶系列活動最終站，將在月底以草地音樂會熱情呈現，第20屆榮譽校友、山狗大後生樂團創辦人顏志文，屆時除衣錦還鄉為母校表演外，還將攜手學弟妹20人一同獻唱他為故鄉創作的歌，而為了完美演出，今天特地南下先行排演。

「學弟妹們有管樂社真好」。顏志文今天返校指導學弟妹歌唱及演奏技巧時，不由自主地露出羨慕的眼神，他說，以前想學音樂是件困難的事，現在看著學弟妹隨手可拿樂器演奏，覺得他們很幸福，但幸福的種子需要散播，所以他回來一起撒種子。

去年顏志文在接到母校校慶邀約時，毫不猶豫的答應演出，同時提出要與學弟妹一起演奏的建議，他說，回到自己的家鄉，不想只有單方面的表演，想透過互動的方式讓他們愛上音樂，看重自己生長的地方。

他說，他雖然長年在台北發展，但首首自創曲幾乎都可見故鄉的影子，例如阿樹哥介雜貨店、早安大武山等，至今店家仍在營業、宏偉的山也依舊屹立不倒，這些都是養成他能組成堪稱是客家版旗艦樂團的養分，因此他特別珍惜，也盼與學弟妹分享。

「大學長好親切。」五年級生吳亮緯說，起初會擔心學長很嚴肅，但對方真的好和藹，使得他對自己的首次大型演出非常有信心。新埤國小為慶祝百年校慶，從去年4月1日起，即展開一系列活動，為期1年的校慶活動將在3月31日以草地音樂會畫下完美句點。

(中時)