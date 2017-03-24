挺薩德遭抵制 南韓樂天集團會長喊誤解

南韓樂天集團因同意和南韓國防部就部署薩德反飛彈系統換地，遭中國大陸民眾抵制，損失慘重。樂天會長辛東彬受訪時表示，中國大陸對薩德的反應出乎他的預期，這其中應該存在誤解。

事件爆發以來，辛東彬首度接受西方媒體專訪時大喊熱愛中國大陸，但中國大陸似乎對他的公司沒有抱著同樣的感情。

辛東彬向華爾街日報解釋換地協議時表示，如果政府要求一家像樂天集團這樣的民間企業放棄一塊土地，這家企業沒有拒絕政府的權利。

對於中國大陸的反應，辛東彬說，出乎他的意料之外，認為這當中存在一些誤解。他稱中國大陸是「祖先的故土」，樂天希望能繼續在中國大陸推展業務，因為中國大陸的市場太過重要，樂天無法放棄。

面對眼前的困境，辛東彬也坦言，現在沒有化解的辦法，他只能寄望5月南韓大選誕生的新總統能協助緩和南韓與中國大陸間的緊張關係，為樂天恢復在中國大陸業務掃除障礙。

因為南韓同意部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統），中國大陸對南韓祭出「限韓令」。觀光、娛樂等行業叫苦連天，南韓政府被迫上告世界貿易組織（WTO），指控中國大陸行為違反國際規範。

這其中，又以同意提供薩德部署用地的樂天集團損失最為慘重。

因為當地民眾抵制、地方政府以違反各類法規為由處分，樂天在中國大陸的超市有9成被迫關門大吉，許多投資計畫也喊停。1060324

(中央社)