中國移動日賺13億 3年來淨利首成長

中國大陸電信商中國移動發布年度業績報告，2016年公司淨利達人民幣1087億元，等於每天淨賺3億元（約新台幣13億元）。這也是中國移動3年來首度淨利增加。

新京報報導，中國移動昨天發布2016年年度業績報告。去年公司營收達7084億元，年增6%；淨利為1087億元，年增0.2%，結束在2012年淨利達1293億元高峰後連續3年下滑的局面。

財報顯示，中國移動的通訊服務收入達6234億元，年增6.7%，增幅達近5年新高，是同業最高。在微信等網路通訊應用程式推波助瀾下，無線上網收入增加43.5%，首次超過語音與簡訊收入總和，成為中國移動的最大收入來源。

此外，截至2016年底，微信和WeChat合併月活躍用戶數已達8.89億戶，超過中國移動行動電話客戶的8.49億戶。另方面，4G用戶也大幅增加2.23億戶，達到5.35億戶，這都顯示網路使用的快速成長。1060324

(中央社)