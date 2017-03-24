二林高中「種蔥」 傳承聰明給國中部的學弟妹
傳承聰明！二林高中繁星計畫金榜題名的高三學生，今天齊聚第二校區墾荒「種 蔥」，除了體驗與自然對話，他們栽種的蔥還將留給國中部的學弟妹收成，象徵要將「聰明」永續傳承。
二林高中校長劉燕饒說，該校位於儒林公園旁的第二校區預定地，面積廣達4公頃，一直以來都未開發利用，形同荒地，這次規畫出300坪空間活化作為「自然教室」，讓學生種蔥體，相當有意義。
二林地區是農村，但40多名參加「種蔥」的高三學生當中，只有3人有過幫忙父母務農的經驗，劉燕饒說，這次「種蔥」也是1門「與自然對話」的多元選修課程，參加的學生都很認真在學習。
劉燕饒表示，完成蔥的栽種後，學校會持續安排學生輪值灌溉、施肥、除草，體會農夫的辛勞，並進一步與土地連結，3個月後再由國中部的孩子「拔蔥（聰）收成」，象徵「根植二林、莫忘初衷、聰明傳承、智慧永續」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。