二林高中「種蔥」 傳承聰明給國中部的學弟妹

二林高中校長劉燕饒率領高三生種蔥要傳承聰明給國中部的學弟妹。(鐘武達攝)

二林高中學生種蔥、灌溉，就像是在與自然對話。(鐘武達攝)

二林高中三年級學生認真體驗種蔥。(鐘武達攝)

傳承聰明！二林高中繁星計畫金榜題名的高三學生，今天齊聚第二校區墾荒「種 蔥」，除了體驗與自然對話，他們栽種的蔥還將留給國中部的學弟妹收成，象徵要將「聰明」永續傳承。

二林高中校長劉燕饒說，該校位於儒林公園旁的第二校區預定地，面積廣達4公頃，一直以來都未開發利用，形同荒地，這次規畫出300坪空間活化作為「自然教室」，讓學生種蔥體，相當有意義。

二林地區是農村，但40多名參加「種蔥」的高三學生當中，只有3人有過幫忙父母務農的經驗，劉燕饒說，這次「種蔥」也是1門「與自然對話」的多元選修課程，參加的學生都很認真在學習。

劉燕饒表示，完成蔥的栽種後，學校會持續安排學生輪值灌溉、施肥、除草，體會農夫的辛勞，並進一步與土地連結，3個月後再由國中部的孩子「拔蔥（聰）收成」，象徵「根植二林、莫忘初衷、聰明傳承、智慧永續」。

(中時)