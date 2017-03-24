川普把關 洛馬仍想在印度製F-16
美國總統川普無論就任前後，都口口聲聲強調「美國優先」、「美國製造」，但國防承包商承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）正密切注意，這對它在印度製造F-16戰機的計畫可能有什麼影響。
據《防務新聞》（Defense News）23日報導，目前洛馬仍對獲准前進印度，按計畫開設F-16生產線保持樂觀，但他們也承認，新政府上台，可能意味著計畫需要調整。
洛馬航空部執行副總裁卡瓦略（Orlando Carvalho）說，他們正與川普政府密切配合，以了解當局對在印度打造戰機的政策。不過，他說，從美國國防部，還有國務院所獲知的種種跡象顯示，當局支持印度政府的意向，訊息相當正面。
此外，洛馬國際資深副總裁魯德（John Rood）說，他們已向新政府簡報可能的F-16計畫，但同時指出，最後決定的時間表與其說是掌握在華府，倒不說是掌握在印度政府手上。
(中時電子報)
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