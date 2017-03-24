哭哭！薩德風波延燒 當紅男星2017年準備吃土
薩德風波持續延燒，除了抵制樂天、封殺韓星，大陸演藝圈紛紛採取各種方式「去韓化」，連黃牛也不例外，直接表明態度，「今日起，我們不再做韓國藝人的粉絲業務！」
大陸演藝圈掀起徹底去韓聲浪，據陸媒報導，當紅電視劇男星張翰首當其衝，與韓國女星高俊熙主演《夏夢狂詩曲》在北京春推會上一度掀起騷動，只因為女主角是韓國人的關係，讓不少購劇工作人員坦言很難播了！
另外與秋瓷炫、具惠善、朴敏英分別合作的3部電視劇《華麗上班族》、《傳奇大亨》、《錦衣夜行》，播出時間遙遙無期。其中《傳奇大亨》、《夏夢狂詩曲》都是由張翰擔綱製作人，張翰也因此被直言2017年恐怕要吃土了。
除了電視圈，綜藝、電影界當然也要「去韓」表達愛國之心，從韓國引進的人氣綜藝《我是歌手》第5季就直接改名為《歌手》、《奔跑吧兄弟》也更名為《奔跑吧》，還換了全新logo，浙江衛視《二十四小時》撤換韓國幕後團隊，就是要徹底斷開與韓國間的關係。
原本電影紅星章子怡將與河正宇合作新片《蒼崖》，也因為河正宇受到限韓令影響，無法獲得大陸簽證，只能放棄中韓兩方合作。
(中時電子報)
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