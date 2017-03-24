鄧養天積欠70萬企宣費 美好公司告刑事詐欺
大馬歌手鄧養天（本名鄧冠聖）成為「詐欺嫌疑人」!？其在台灣發行授權「美好公司」的吳姓負責人24日大動作召開記者會提告，雙方從2014年展開合作，還曾大手筆到英格蘭拍攝MV，當年７月雙方簽屬長達５年合約，未料年底就開始積欠款項，鄧與經紀人王文寶數度推託款時間，甚至給出偽造還款紀錄，這筆代墊款項約70萬至今尚未還清，戴佩妮當時曾為鄧跨刀拍攝MV，則有拿到拍攝費用。
吳姓負責人回憶合作經驗，經紀人當時承諾「只要鄧養天在台灣花費，開單據我都會付」，一開始付款都相當正常，但只要大筆款項就會開始推拖，一度積欠款項高達87萬，她在2015年3月與5月寄出存證信函，經紀人先承諾付清，５月匯出17萬欠款，11月傳電腦匯款圖疑似為偽造資料，接著多次說要來台還款卻都未果，去年12月 2人換了電話就此失聯。
吳姓負責人表示：「原本想摸摸鼻子就算了，但去年底看到香港音樂人Cris Ho臉書發言，才知道也有別人受騙。」同業也陸續分享相關受騙經驗，她決定站出來提告「刑事詐欺」，除宣示擁有合約、更希望不要再有同業受騙，她去年底看到種子音樂數位上架新歌〈潛意識〉，她緊急知會尚有合約，種子在１月緊急下架停止合作，種子音樂回應：「尊重合約精神為由，請鄧養天先解決合約糾紛，再談之後可能。」
吳姓負責人21日已到松山分局做筆錄，稱心情平靜，事情能解決就好，律師徐仲志表示：「2人都不是台灣人，已行文到入出境管理局，希望他們趕緊到分局說明，若未到案將會發拘票，在拘提不到最後會成為通緝犯。」最嚴重將被判有期徒刑數個月，甚至可能不能再來台，據悉鄧養天目前人正在台灣，26日在新加坡有活動演出。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。