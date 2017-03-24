憂寒害延後剪枝 二林釀酒葡萄產量要銳減
二林鎮釀酒葡萄去年遭霸王級寒害損失慘重，果農因擔憂寒流再來今年延後修剪的時程，不料預測失準進而衝擊到產量可能銳減50%，農會總幹事邱士平說，將全力爭取政府補助釀酒葡萄溫網室設施，減輕看天吃飯的風險。
邱士平指出，二林鎮曾是生產釀酒萄萄的重鎮，自從台灣菸酒公司終止契作，多數果農紛紛改種其他作物，另有部分轉型經營農村酒莊，目前釀葡萄種植面積約20多公頃，主要品種為黑后，部分為金香。
釀酒葡萄大多採露天栽種，去年初的霸王級寒流，葡萄受災慘重，果農譚華光說，因去年寒害前車之鑑，果園原本都在1月進行的枝條強迫修剪作業都延後到2月，以致現今萌芽期的結穗率都很低，今年夏果估計最少減產50%。
譚華光表示，近兩年氣候極端變化，對露天栽種的葡萄產業來說是屋漏偏逢連夜雨，但政府補助溫網室設施只限「鮮食葡萄」，「釀酒葡萄」則被排除，不公平。
邱士平說，去年的颱風及寒害，不僅造成釀酒原料短缺，葡萄農收益也縮水，為了照顧釀酒葡萄產業，提昇二林釀酒葡萄品質，農會將積極爭取釀酒葡萄納入溫、網室設施補助的對象。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。