憂寒害延後剪枝，二林釀酒葡萄產量要銳減

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二林農會總幹事邱士平（右）聽取農民譚華光解說今年夏季葡萄將大幅減產的原因。(鐘武達攝)

二林鎮釀酒葡萄去年遭霸王級寒害損失慘重，果農因擔憂寒流再來今年延後修剪的時程，不料預測失準進而衝擊到產量可能銳減50%，農會總幹事邱士平說，將全力爭取政府補助釀酒葡萄溫網室設施，減輕看天吃飯的風險。

邱士平指出，二林鎮曾是生產釀酒萄萄的重鎮，自從台灣菸酒公司終止契作，多數果農紛紛改種其他作物，另有部分轉型經營農村酒莊，目前釀葡萄種植面積約20多公頃，主要品種為黑后，部分為金香。

釀酒葡萄大多採露天栽種，去年初的霸王級寒流，葡萄受災慘重，果農譚華光說，因去年寒害前車之鑑，果園原本都在1月進行的枝條強迫修剪作業都延後到2月，以致現今萌芽期的結穗率都很低，今年夏果估計最少減產50%。

譚華光表示，近兩年氣候極端變化，對露天栽種的葡萄產業來說是屋漏偏逢連夜雨，但政府補助溫網室設施只限「鮮食葡萄」，「釀酒葡萄」則被排除，不公平。

邱士平說，去年的颱風及寒害，不僅造成釀酒原料短缺，葡萄農收益也縮水，為了照顧釀酒葡萄產業，提昇二林釀酒葡萄品質，農會將積極爭取釀酒葡萄納入溫、網室設施補助的對象。

(中時)