台北捷運中山站 26日辦欖仁野餐節

台北捷運公司26日下午1時在捷運中山站，舉辦「2017中山欖仁野餐節」活動，邀民眾穿著白色上衣，搭配寬鬆褲子或裙裝前往同樂，現場有歌手演出及美食。

「2017中山欖仁野餐節」活動地點位在捷運中山站4號出口旁的線形公園，由於公園旁邊種植許多的欖仁樹，加上「欖仁」諧音相近「懶人」，所以將「中山欖仁野餐節」的活動主題定為「懶人」。

北捷表示，為塑造「懶人風」，活動Dress code（穿著風格）以「白」與「寬」為主，活動當天穿著白色上衣搭配寬鬆褲子、裙子、洋裝（配件亦可）的朋友，可現場打卡「新光三越台北南西店」，並且「tag#2017中山欖仁野餐節在南西」，即可到服務台換取抽獎券1張及欖仁野餐節限量紀念品1份，有機會獲得捷星航空台北-東京單人來回機票等好禮。

北捷說，當天活動主持人馬克與瑪麗，以及PiA吳蓓雅、皇后皮箱、黃玠瑋、IO等多位歌手，將從下午1時50分開始，帶來一連串精采的「懶人音樂秀」；鄰近店家也準備咖啡、甜點及美食請大家試吃，民眾也能自行攜帶拿手好料、私房點心到此野餐。1060324

(中央社)