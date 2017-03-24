暖化加速 研究人員憂珊瑚恐完全消失
研究人員今天通報，儘管水溫快速上升只持續幾天，南海1處環礁的所有珊瑚卻因此白化，當地有40%的珊瑚在數週內死亡。研究人員憂心，全球暖化將導致珊瑚消失。
法新社報導，2015年6月東沙環礁溫度上升攝氏6度，是1場多重因素結合下形成的完美風暴，這包括當年創紀錄最強的聖嬰現象，以及當地風浪罕見平靜。
這個區域當時開闊洋面水溫高出正常溫度攝氏2度。
科學家警告，珊瑚戲劇化地相繼死亡凸顯出，當全球暖化的效果被短期天氣變化放大時，淺礁會發生什麼事。
這份刊載於「科學報告」（Scientific Reports）的研究共同作者、美國麻薩諸塞州伍茲赫爾海洋學院（WHOI）研究人員柯恩（Anne Cohen）說：「現在令人擔心的是海洋溫度上升兩度，這種天氣異常會越來越頻繁發生。」
柯恩告訴法新社：「有可能會每幾年發生一次，甚至每年，並完全毀掉這些珊瑚礁。」
相較於19世紀末，目前地表氣溫上升攝氏1度，海洋溫度上升的速度則緩慢得多。然而，全球珊瑚礁正以令憂心的速度在減少或逐漸死亡中。（譯者：中央社許湘欣）1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。