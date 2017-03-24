暖化加速 研究人員憂珊瑚恐完全消失

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研究人員今天通報，儘管水溫快速上升只持續幾天，南海1處環礁的所有珊瑚卻因此白化，當地有40%的珊瑚在數週內死亡。研究人員憂心，全球暖化將導致珊瑚消失。

法新社報導，2015年6月東沙環礁溫度上升攝氏6度，是1場多重因素結合下形成的完美風暴，這包括當年創紀錄最強的聖嬰現象，以及當地風浪罕見平靜。

這個區域當時開闊洋面水溫高出正常溫度攝氏2度。

科學家警告，珊瑚戲劇化地相繼死亡凸顯出，當全球暖化的效果被短期天氣變化放大時，淺礁會發生什麼事。

這份刊載於「科學報告」（Scientific Reports）的研究共同作者、美國麻薩諸塞州伍茲赫爾海洋學院（WHOI）研究人員柯恩（Anne Cohen）說：「現在令人擔心的是海洋溫度上升兩度，這種天氣異常會越來越頻繁發生。」

柯恩告訴法新社：「有可能會每幾年發生一次，甚至每年，並完全毀掉這些珊瑚礁。」

相較於19世紀末，目前地表氣溫上升攝氏1度，海洋溫度上升的速度則緩慢得多。然而，全球珊瑚礁正以令憂心的速度在減少或逐漸死亡中。（譯者：中央社許湘欣）1060324

(中央社)