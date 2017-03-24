女警帶它出門 破窗變得快狠準
警政署全面配發各警局外勤員警「破窗尾蓋」，苗栗縣警局獲發490個，今天辦理破窗訓練，不僅輕巧方便攜帶，且類似車窗擊破器的設計，連女警都可在數秒內快速破窗執法。
有鑒於以往員警執行攔檢時常有拒捕、逃逸的情形發生，內政部警政署為提升員警執勤安全，並強化打擊犯罪能力，日前全面配發各縣市警察局外勤員警「破窗尾蓋」，造型類似車窗擊破器的裝置，可直接加裝於警棍握把尾端，採用高硬度鋼材，能有效擊破玻璃，且體積小、重量輕，不致增加員警額外負擔。
苗栗縣警察局獲配發490個，今天利用常訓時間，在警局拖吊場辦理破窗訓練，由常訓教官進行示範教學，並指導各分局所派31名員警，實施破窗程序及技巧；經受訓員警「實測」，加裝了「破窗尾蓋」，連身材嬌小的女警，都能快、狠、準完成擊破車窗並拉開玻璃。
苗栗縣警局教官彭漢威指出，以往員警單持木棍或一般警棍花2、3分鐘都未必能夠順利擊破車窗；本次配發的「破窗尾蓋」可結合鋼鐵質伸縮警棍，優點是輕巧、方便攜帶，且勾槽結構設計，僅需短短數秒甚至瞬間，就能擊破、勾除玻璃，要求車內拒捕對象下車，不僅可避免使用槍枝可能傷人的風險，還能廣泛運用在其他緊急情況，大幅提升執勤效率及安全。
苗栗縣警察局指出，490個「破窗尾蓋」將配發至各分局、派出所，供第一線外勤員警使用，若遇顯有犯罪之虞且拒絕攔查、逃逸之可疑對象，可迅速、有效取締不法。1060324
(中央社)
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