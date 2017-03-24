美語教師桃機走私大麻 航警查獲

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美語教師充當背包客走私大麻，昨晚入境時，航警及台北關在他隨身背包查獲第二級毒品大麻10包，共毛重1034.3公克。

航空警察局近期獲報有運毒集團利用背包客走私毒品，經過濾分析相關入出境等資料後，列管一名美籍旅客C男，他在23日自尼泊爾搭機前往馬來西亞（吉隆坡），再搭乘馬航MH-366班機入境台灣。

航警局會同台北關在他的隨身背包行李，取出第二級毒品大麻10包（共計毛重1034.3公克）及捲菸紙1盒等，經取樣緊急送請交通部民用航空局航醫中心鑑驗，驗出第二級毒品大麻成分。

航警表示，C嫌在新竹地區擔任美語教師，他供稱物品是要贈送友人，辯稱不知道是毒品等語，全案於偵訊後依違反毒品危害防制條例移請桃園地檢署偵辦，並擴大追查幕後集團共犯。1060324

(中央社)